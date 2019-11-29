安倍晉三擬「氣候行動峰會」演講　遭聯合國拒絕 (21:25)

共同社報道，28日有多名政府相關人士向共同社透露上述消息。據稱，聯合國方面事先邀請各國首腦出席峰會，日方表示希望安倍發表演講，包括就其於6月擔任主席的二十國集團（G20）大阪峰會的成果作彙報，與聯合國方面協商，但遭到拒絕。

日本除因推動使用煤炭火電而遭拒絕，同時亦未能宣布調高溫室氣體減排目標的新舉措。相關人士稱，「持續向發展中國家的煤炭火電站建設提供資金援助也對事件有影響。」

日本6月發表了應對全球變暖的長期戰略，雖然提出本世紀下半葉可能盡早實現零排放目標，但未有提出具體時間。制定過程中日本曾提出煤炭火電「長期全面廢除」方案，但遭到業界的專家委員反對，並改為對煤炭火電「降低依賴度」。

在氣候行動峰會上發表演講的首腦大多表明到2050年前實現實際零排放目標，或擴大引進可再生能源等措施。

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