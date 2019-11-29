約翰遜缺席辯論　電視台冰雕代替遭保守黨投訴【短片】 (21:30)

約翰遜又公開敦促美國總統特朗普不要介入英國大選。特朗普下周一將赴倫敦，出席北約峰會。

【18:48】英國將於下月12日舉行大選，當地電視台第四頻道（Channel 4）周四（28日）為此舉行一場有關氣候變化的電視辯論，邀請各主要政黨的黨魁參加。首相兼保守黨黨魁約翰遜因未能出席，電視台在預留給約翰遜的位置放了一座冰雕代表他。保守黨大表不滿，向電視監管當局投訴。

當日的電視辯論出席者包括工黨黨魁郝爾彬、自民黨黨魁施詠淳、蘇格蘭民族黨黨魁兼首席大臣施雅晴、綠黨領袖貝利、威爾斯黨黨魁普萊斯，約翰遜及脫歐黨黨魁法拉奇缺席。

約翰遜委派前環境大臣、現任蘭開斯特公爵領地事務大臣高文浩代為出席，但第四頻道方面表示，辯論只限黨魁參加，拒絕讓已到場的高文浩代替約翰遜參加辯論。而在原定給約翰遜及法拉奇的位置，各放了一座地球冰雕，分別寫上兩人所屬政黨的名字，而冰雕在節目全程中不停滴水。

保守黨不滿第四頻道的處理手法，去信英國通訊管理局投訴，批評該台拒絕讓高文浩登場，剝削了保守黨在氣候變化議題上發表意見的機會，做法不公，又形容放置冰雕是搞「挑釁性噱頭」。

第四頻道回應稱，該台事前已邀請約翰遜出席，今次辯論亦早已說明只限黨魁出席，仍然歡迎約翰遜及法拉奇日後亮相該台節目，討論氣候議題。

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