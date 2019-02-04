新西蘭推全球首間愛滋病人精子庫　稱捐精者HIV病毒極少不傳染 (21:05)

這項名為「Sperm Positive」的計劃由新西蘭愛滋病基金會、Positive Women Inc和Body Positive一同推行，並於12月1日的「世界愛滋病日」之前推出。目前這個網上精子庫有3名新西蘭捐贈者，他們血液裏的HIV病毒水平在目前標準檢測方法下達到檢測不到的極低水平。雖然這不代表他們已經痊癒，但病毒已不能透過直接性接觸及生育孩子而傳播。

該網上精子銀行會向尋求捐精者的人清楚說明，捐贈者帶有HIV病毒但正接受有效的治療，因此不會傳播病毒。不過網上精子銀行不會作為生育診所般運作，當雙方同意有關配對後，就交由當地生育診所跟進。

捐精者之一魯爾—尼爾（Damien Rule-Neal）在1999年20多歲時確診患上愛滋病後接受治療，目前確定體內病毒達到不能偵測的水平。他認為目前公眾對愛滋病認識仍不足，他過往曾被人視為「污穢」，亦曾因受欺凌而辭工，因此希望參與計劃協助消除這些羞辱。

（衛報/Newshub）

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