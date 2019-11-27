研究：英國人日省一封「不必要」禮貌電郵　每年可減1.6萬噸碳排放 (19:05)

研究由民調公司Censuswide在本月14至17日進行，訪問了英國逾3000名成人，近半受訪者表示即使與對方在談話距離之內，仍會選擇發送電郵。這類瑣碎電郵如何與環境扯上關係？作為研究顧問的蘭開斯特大學（Lancaster University）碳足迹專家伯納斯-李（Mike Berners-Lee）解釋，除了打字需要用電，傳送電郵的一刻亦需要電力運行網絡。電郵最終會被儲存在雲端，而雲端是由全球龐大的數據中心組成，需要消耗大量電力。他慨嘆：「我們通常不會想到這個問題，因為看不到電腦冒煙，但資訊科技的碳足迹龐大，而且仍在增長。」

伯納斯-李承認今次的數據只屬「粗略估計」，但當人們願意採取小規模的行動減排，將有助加強個人對氣候緊急狀態的關注。雖然英國人尤其着重禮貌，但研究中逾七成受訪者表示若有助改善環境，他們不介意放棄接收這類道謝電郵。

（路透社/衛報）

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