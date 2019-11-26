美判囚終身3黑人坐冤獄36年後獲釋 (18:45)

1983年，14歲少年達克特（DeWitt Duckett）在就讀的高中內頸部中槍身亡，他身穿的喬治城大學外套被盜。同年11月，當時同為16歲的切斯納特（Alfred Chestnut）、斯圖爾特（Andrew Stewart）及沃特金（Ransom Watkin）涉殺害達克特被捕，翌年被判囚終身。

切斯納特去年去信當地檢控當局的「完善定罪小組」（Conviction Integrity Unit），稱他們3人都是無辜。該小組與法律組織「中大西洋無罪計劃」（Mid-Atlantic Innocence Project，MAIP）合作，決定重新調查該案件。MAIP指出，當年有4名少年目擊者在審訊時，認出切斯納特等3人，但其後撤回證詞。MAIP在聲明中稱，這幾名目擊者最初稱看到一人開槍，但其後在警方施壓下確認切斯納特等3人為施襲者。案發後，切斯納特被人看到穿着一件喬治城大學的外套，但其母之後已向當局出示購買該外套的收據。

巴爾的摩市巡迴法院周一宣布切斯納特、斯圖爾特和沃特金無罪後，巴爾的摩的州檢察官莫斯比（Marilyn Mosby）表示，全因警方和檢控機關的失職，導致當時3名年輕人被判有罪。檢方稱，當年警方報告顯示，多名目擊者曾告訴警方，在現場看到一名槍手疑犯，一名學生更稱看到該疑犯逃離現場，並在校內扔掉一把槍，但當時警方的調查重點只是切斯納特等3人。

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