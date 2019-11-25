萬維網之父推全球「救網」計劃免網絡被濫用　多家科企支持 (17:37)

伯納斯-李周一公布《互聯網契約》（Contract for the Web），呼籲全球的政府、企業和個人作出承諾保護互聯網不被濫用，確保它能够造福人類。伯納斯-李說：「人們愈來愈害怕網上發生的壞事，若我們置之不理，會有很多事情出錯。若不扭轉局面，我們可能會以數碼反烏托邦告終。」

這份契約由80個組織花了逾一年時間研究，列出9項保護互聯網的中心原則，對於政府、企業和個人各有3項。契約要求政府盡力確保所有人可連接網絡，他們的私隱得到尊重；企業需確保網絡服務是可負擔的，並簡化私隱設置讓人們可取得其個人數據及管理其私隱選項。契約亦呼籲人們在網上創造豐富及適切的內容，令網絡成為有價值及令人感到安全的地方。

這份契約獲得150個組織背書，包括Google、微軟及facebook等科技公司及互聯網權益組織「電子前線基金會」（Electronic Frontier Foundation），法國和德國政府亦支持，但零售巨企亞馬遜及社交網Twitter暫未有參與。那些支持該契約的政府、公司和個人必須執行契約提出的原則，並致力解决網絡棘手問題，否則會從名單中除名。

（衛報／法新社）

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