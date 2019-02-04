挪威加糖稅近倍稱國民人均攝糖量減3公斤　民眾湧鄰國購零食　糖果商收入年跌27%大裁員 (23:35)

挪威去年1月增加糖果稅83%，至每斤朱古力及糖果徵稅36.92挪威克朗（約31.5港元），含糖飲品徵稅額同樣增加。挪威統計局本周表示，稅率增加後國民人均糖果消耗量，由2008年的15公斤減至去年的12公斤；汽水飲用量更由1990年代末期的每人93升，大減近半至去年的47升；國民整體攝糖量則由2000年的每人43公斤，減少27%至去年的每人24公斤。同屬歐洲國家的英國，去年國民攝糖量則較2015年上升2.6%。

儘管調高糖稅似乎成功降低挪威人的攝糖量，不少挪威國民似乎為減少食糖開支，而選擇到鄰國瑞典搜購零食飲料，同時購買其他日用品。瑞典糖果業去年的銷售額達166億瑞典克朗（近135億港元），較2017年增加一成。挪威統計局數據顯示，去年有多達920萬人次跨境購物；有挪威三孩之父向《衛報》表示，單是今年已跨境「掃貨」三次，認為瑞典的糖果和汽水比挪威的「便宜很多、非常多」。

挪威食品生產商同樣不滿加糖稅，朱古力製造商Hval表示，公司銷售額因而「插水」27%，被迫裁減一間工廠的三分之一員工。公司認為「政客必須明白他們做得太多了」。挪威企業聯盟（NHO）的飲食分部亦希望游說當局撒銷糖稅，批評這項徵稅損害挪威糖果業，又認為國內食品含糖量和國民攝糖量都大跌下，糖稅毋須再存在。

事實上，1922年引入糖稅時，挪威只是想增加國庫收入。但衛生部門表示，現時高糖稅加上持續的國民健康飲食教育，現時八成國民都表明希望避免攝入過多糖分；近百間國內及國際食品和飲品生產商亦已簽署意向書，同意協助改善挪威人民的膳食，包括盡力減糖。

（衛報）

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