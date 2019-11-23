米芝蓮韓國捲受賄風波　餐廳主廚不滿未被除名興訟 (20:51)

韓國放送電視台（KBS）本月13日獨家偵查報道，在韓國獲米芝蓮三星的La Yeon、Gaon和Bicena等，年付數千萬至數億韓圜給米芝蓮作諮詢費後才獲摘星，質疑兩者是否有關。高級韓國菜館「尹家名家」的負責人也在電台上聲稱，她在首爾版米芝蓮指南出版前曾聯絡一名叫辛格（Ernest Singer）的著名「米芝蓮經紀」請求摘星建議，對方要求每年4萬美元（31.2萬港元）諮詢費及評選時的機票、住宿和逗留開支等，她沒答應，迄今其餐廳也沒有獲星。

米芝蓮強烈否認指控，稱指控提及的美國人辛格跟米芝蓮無關。《米芝蓮指南》國際總監普萊內克（Gwendal Poullennec）15日說，該美食指南非常重視公正，與韓國最近報道的事件無關。

與此同時，在首爾江南區經營新派意大利餐廳Ristorante Eo的49歲大廚魚閏權（Eo Yun-gwon），15日入稟首爾中央地方檢察廳，控告米芝蓮「侮辱罪」，並多次表明其餐廳不希望獲星。魚閏權2005年開設Ristorante Eo，自從米芝蓮2016年首次推出《首爾版指南》後，他主理的餐廳便獲一星上榜。他說，自2017年起就多次通過電郵要求米芝蓮把其餐廳除名，因為米芝蓮評選基準不明，有欠公允。不過到最新版，其餐廳位次未變，他於是入稟法院。

（京鄉新聞/Pressian/韓國Bizwire）

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