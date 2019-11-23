中國間諜澳洲投誠披露滲透港大學傳媒　曾助策劃綁架李波 (14:58)

聲稱替中國當間諜的王力強（Wang Liqiang，音譯）接受澳洲《時代報》、《悉尼先驅晨報》及《60 Minutes》訪問，他上月接觸澳洲安全情報組織（ASIO）尋求庇護，目前持旅遊簽證留在悉尼。他表示，中國共產黨在國家主席習近平領導下，滲透所有國家的軍事、商業、文化界，以確保無人能夠危及政權。

王力強表示，自己是香港上市公司中國創新投資有限公司的員工，形容該公司被中方情報機關利用進行間諜活動，他的向姓老闆（音譯）是高級情報人員。王力強稱，自己受大陸軍方情報官員指使工作，主要職責包括蒐集港獨分子的個人資料。

招攬內地學生蒐大學港獨者資料

王力強稱，滲透香港的大學是間諜活動重要一環。他招攬內地學生來港，指示他們假裝支持港獨，加入學生組織，蒐集其他港獨分子的個人資料後公開。他亦指出，香港多間媒體也被滲透，另有亞洲的電視網絡高層，真正身分是大陸軍方幹部。

王力強又說，自己有份策劃2015年10月綁架李波的行動，稱中方此舉是要散播恐慌，令「香港的搞事者害怕」。

稱干預台灣大選 暗助韓國瑜

他又稱，台灣情報工作亦是大陸間諜的重要職責，去年便曾成功介入「九合一選舉」，令親北京候選人勝出。王力強稱，今年5月上司給予他一本假韓國護照，指示他假扮韓國人赴台策劃間諜活動，干預明年的台灣總統大選，利用「網軍」轉移政治風向，暗助國民黨候選人韓國瑜，務求令民進黨蔡英文連任失敗。

澳洲方面，大陸利用能源界企業滲透，也和多名捐獻者有交往。王力強自言，他若回去中國，肯定「死定了」。

《時代報》、《悉尼先驅晨報》及《60 Minutes》在報道中稱，曾致電中國創新投資有限公司聯絡王力強的向姓老闆，該公司發言人稱向氏因不認識來電的記者，拒絕接聽電話；他亦拒絕回答電郵，稱未能證實發電郵者是否為澳洲政府刺探情報。

訪問內容刊登後，一封由「Edison Li」發出的電郵回應稱：「任何有常識的人均知道這些內容荒謬及不實，受訪者很可能是因經濟原因作出相關指控，我們會將事件交予律師處理。」惟報道未有透露李姓男子的身分。

（澳洲時代報）

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