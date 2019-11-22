印尼醫院拒交出半歲嬰遺體　民眾包圍醫院搶屍 (21:05)

男嬰阿利夫（Alif）在M Djamil醫院因手術失敗，於周二早上離世，但院方要求男嬰家人付清費用才可帶走男嬰遺體。由於穆斯林傳統是人去世後要盡快落葬，事件觸發大批的士司機包圍醫院，包括男嬰的叔叔，他們當日下午強行從停屍間帶走男嬰遺體。其中一名電單車的士司機表示，該家庭因未能繳清2500萬印尼盾（約1.39萬港元）帳單，遂採取「人道行動」。

涉事醫院其後就事件道歉，稱不會再有同類事件發生，總監尤西萬（Yusirwan Yusuf）稱今次事件出於誤會，指該家庭提出投訴時才留意到他們的財政狀况，有關費用現已由醫院董事會負責。惟他批評大批司機包圍醫院的做法鹵莽和危險，因為萬一死者是患傳染病，搶屍或會令病情擴散；司機一方後來亦有代表就事件致歉。

印尼的醫院和診所過去亦發現多宗「禁錮」新生嬰兒，直至家人付清帳單才放行的個案。

（BBC）

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