安德魯王子捲性醜聞辭去王室職務　稱願意協助調查 (13:31)

安德魯王子與涉勸誘未成年少女賣淫而被定罪的美國富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）熟稔，因而捲入性侵少女指控。他早前受訪否認與未成年少女發生性關係，但多家企業與慈善組織近日紛紛與安德魯王子割席，重新審視合作關係。

59歲的安德魯周三發表聲明，表示明白到自己與愛潑斯坦的關係已對王室及與之有關連的慈善機構和組織造成「重大破壞」，「因此，我已詢問女王陛下，我能否暫時在未來的公務中抽身，她准許了」。他表示，對與愛潑斯坦的不明智關係感到懊悔，「他的自殺仍留下許多未解問題，特別是案中的受害人，我對所有受到影響的人深表同情」。他最後表示，希望能重建自己的生活，「若有需要，我願意協助任何適當的執法單位調查」。

對於安德魯王子表示願意助查，代表多名愛潑斯坦的受害人律師奧爾雷德（Gloria Allred）要求安德魯在「沒有任何條件下」盡快與美國當局接觸。奧爾雷德表示，她樂見安德魯願意合作，但認為他的聲明意思含糊，「他到底堅持要有傳票才作證，還是他願意在沒有法律要求下向執法部門說出一切？」

（法新社／BBC）

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