泰法院裁反對黨領袖違選舉法罪成　褫奪國會議員資格 (19:40)

現年40歲的他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）被視為泰國反對派近年冒起最快的領袖人物，他大力抨擊軍方干政，尤獲年輕人支持，並在今年3月帶領未來前進黨在國會下議院500個可選議席中取得80席，一躍成為國會第三大黨，表現超乎預期。

不過，選舉委員會指他納通在3月24日登記參選時擁有傳媒企業V-Luck Media的股份，違反選舉法中禁止參選人擁有傳媒股份的限制。他納通否認指控，稱他已於1月時售出股票。但憲法法院法官周三在裁決時指出，沒有清晰證據證明他納通的說法，故裁定他罪名成立，國會議席被褫奪。

法官沒有判他納通入獄和禁止從政，反對派對此感到安慰。他納通在裁決前於法院感謝支持者說：「我們所有人會繼續戰鬥，繼續前進。」

今次判決只是針對他納通和未來前進黨的開端。兩者正面臨21宗控罪，包括煽動暴動、電腦罪和威脅王室等，這些控罪足可以令政黨解散，他納通本人也可能被判入獄或禁止從政。

（路透社/Khaosod English/亞洲時報）

其他報道：安倍執政2887天成在位最長首相 稱致力修憲擺脫通縮

其他報道：波音被下令修改737 NG客機引擎設計

其他報道︰荷蘭運英國冷凍貨櫃發現25人蛇 疑弄穿櫃門入內匿藏