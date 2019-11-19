安德魯王子捲性醜聞形象插水　公益事業斷贊助 (23:15)

天空電視台周一（18日）報道，全球最大國際會計師事務所之一的畢馬威（KPMG）決定不再繼續贊助安德魯的旗艦公益事業Pitch@Palace。藥廠阿斯利康（AstraZeneca）亦表示，與Pitch@Palace的合作年底結束，將重新審視。青少年教育慈善機構外展信託基金會（The Outward Bound Trust）周一亦召開緊急董事會會議，以考慮安德魯的贊助人身分合作關係。

除了性醜聞，安德魯亦被首相府前助手席瓦爾（Rohan Silva）指控，稱他7年前與一名首相顧問會晤時，言談之間曾使用「nigger」（黑鬼）這個種族歧視的字眼。

英國《每日電訊報》報道，美國將發布更多與涉及多宗性罪案的美國富商愛潑斯坦有關的法律文件，當中將點名提及安德魯王子，法官將在幾周內決定是否將新的文件公開。另外，代號「無名氏15」的愛潑斯坦案女受害人周一在加州開記者會，稱曾受邀往一個私人島上的戀童派對，而安德魯亦是賓客之一。

（每日電訊報）