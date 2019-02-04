蓬佩奧：林鄭月娥應展開獨立調查　外交部駐港公署：西方政客唯恐香港不亂 (17:21)

發言人指出，連日來黑衣暴徒變本加厲，破壞佔領校園、癱瘓交通、殺人放火，視法治秩序如無物，視市民生命如草芥，視正義法律如兒戲，瘋狂實施恐怖破壞活動，徹底成為香港社會的公敵。

發言人批評，每到特區政府和警隊止暴制亂的攻堅時刻及要將暴徒繩之以法的關鍵時刻，西方政客就輪番上陣，假惺惺「呼籲對話」，實為向特區政府施壓，為恐怖暴徒打氣，唯恐香港不亂。發言人指出，某些西方政客企圖陷香港於暴力深淵、反中亂港的險惡用心絕不會得逞。

【12:46】美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今（19日）表示，美國正關注香港的政治不穩和暴力情況，敦促香港特區政府採取措施回應大眾訴求，亦呼籲特首林鄭月娥就示威事件展開獨立調查。

他指出，要令香港回復平靜，主要責任在於香港特區政府，解決現時的不穩和暴力問題不能只靠執法機關。中國當局必須兌現《中英聯合聲明》中的承諾，給予香港人自由。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）周一（18日）亦透過發言人表示，嚴正關注香港暴力升溫的問題，呼籲各方保持冷靜和克制。他亦表示，相信對話是唯一解決現狀的方法，並支持和平示威。

德國聯邦政府發言人戴梅爾（Ulrike Demmer）同樣關注香港近日情況，她促請示威者和警方克制，展開對話，又指德國希望當局盡早採取措施，為局勢降溫，令衝突緩和。

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