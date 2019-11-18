「地平說」會議召開　支持者：因找不到地球是圓證據 (19:28)

第3屆FEIC的主辦者稱有600人參與，參與會議的商人韋斯（David Weiss）和FEIC的創辦人戴維森（Robbie Davidson）都稱因未能找到地球曲線的證據，所以相信地球是平坦而且靜止的。戴維森說，地平說支持者都不認為地球是「在太空中飛行的班戟」，其實他們認為太空並不存在，反而認為地球、太陽、月亮和其他星星是存在於類似科幻電影《真人Show》（The Truman Show）中的布景天幕中，太空中的地球照片只是Photoshop改圖的作品。他們認為地球靜止不動，登月亦是假的，而人們不會跌出地球邊緣，因南極洲充當地球邊緣的冰牆。

心理學等專家認為，地平說「信徒」容易在這類陰謀論團體中找到認同，而透過發現「地球是平的」這類「知識」，他們亦會自覺更有力量和操控感，因而覺得在世界中更有安全感。韋斯對此感認同，他說﹕「當你發現地球是平坦的……你就被賦予了力量。」

（CNN）

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