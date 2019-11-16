威尼斯議會否決氣候變化應對計劃　「兩分鐘後」即被洪水淹浸 (19:30)

威尼斯水位在周二晚高達1.87米，是1923年有紀錄以來第二高。當晚位於威尼斯的威尼托大區議會正討論「氣候緊急狀態」，最終佔多數議席的右翼政黨，否決由民主黨提出、2020年預算案內有關應對應對氣候變化的修正案。民主黨籍的議會環境委員會副主席扎諾尼（Andrea Zanoni），其後在facebook上載會議廳水浸的照片稱：「諷刺地，在多數黨否決我們提出、應對氣候變化的計劃兩分鐘後，會議廳即被淹浸。」

扎諾尼表示，民主黨原本提出的計劃，包括資助使用可再生能源、以較少污染的車取代柴油巴士，以及減少使用塑膠等。

屬右翼陣營的議會主席查姆貝蒂（Roberto Ciambetti）反駁，政府在過去3年已預留9.65億歐元（逾83億港元），對抗空氣污染、霧霾等有關氣候變化的「決定性因素」。

威尼斯市長布魯加洛（Luigi Brugnaro）則把連日嚴重水浸歸咎於氣候危機，承諾會盡快完成延誤已久的「摩西計劃」水閘。

威尼斯周五（15日）早上最高水位達1.54米，市內70%地方被浸沒，布魯加洛宣布為避免出現「健康危機」而關閉聖馬可廣場（St Mark's Square）；又稱會設立銀行帳戶，讓世界各地的人捐款協助重建受洪水破壞的水都。

另外，意大利總理孔特（Giuseppe Conte）周四（14日）宣布全國進入緊急狀態，寓所被淹的居民可即時獲發5000歐元（約4.3萬港元），受水浸影響的商戶則各可獲最多2萬歐元（約17萬港元）。

（衛報）

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