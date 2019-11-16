俄羅斯與立陶宛挪威交換間諜　5人獲釋 (18:15)

這次間諜互換在立陶宛與俄羅斯的飛地加里寧格勒（Kaliningrad）之間的邊境關卡進行，在被俄羅斯釋放的3名間諜中，最廣為人知的是現年64歲的挪威前邊境警衛貝格（Frode Berg）。

貝格被指為挪威蒐集有關核潛艇的情報，兩年前於莫斯科被捕，被判監14年。他承認曾為挪威軍事情報部門將信件轉交給俄羅斯的線人，但不清楚信件內容。事件引起挪威國內關注，其妻子7月亦指摘挪威情報部門令貝格陷入險境。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）周五宣布特赦兩名俄羅斯間諜，俄羅斯對外情報局（SVR）亦表示會採取「相互措施」，釋放貝格在內3名間諜。

挪威首相索爾貝格（Erna Solberg）讚揚瑙塞達及立陶宛國會的行動展現「偉大盟友及真正的朋友精神」。

貝格的律師表示，他已被帶到挪威駐立陶宛大使館，現正接受醫療檢查。他獲釋的消息傳出後，其家鄉希爾克內斯（Kirkenes）有人舉行慶祝活動。

今次獲釋的兩名俄羅斯間諜在2017年於立陶宛落網，分別被判監10年及10年半。兩名立陶宛間諜則於3年前在俄羅斯被判監12至13年，有官員指兩人獲釋當日已和家人團聚。

（路透社/BBC）

其他報道：《銀河鐵道999》作者疑腦中風入院

其他報道：不理中國警告禁入境 瑞典文化大臣頒獎予桂民海

其他報道：法國「黃背心」運動一周年 示威者再號召全國周末上街