敘利亞救援組織「白頭盔」創辦人土耳其墮樓亡 (21:10)

伊斯坦布爾省政府證實梅熱勒（James Le Mesurier）的死訊，稱當局正展開調查。據稱其妻子曾向警方透露，梅熱勒近期承受很大壓力，須服用安眠藥及其他藥物。英軍軍官出身的梅熱勒在2014年創立慈善機構「危機救援」（Mayday Rescue），專門培訓救援人員，及後發展成有逾3000名義工的人道救援組織「白頭盔」（White Helmets）。義工進行救援時會戴着裝有鏡頭的白色頭盔，拍攝到的戰爭畫面在社交網上廣傳用作調查戰爭罪行。

不過，組織主要接受英國和德國等國際捐助者的捐款，而且專門在敘利亞反對派控制地區救援，背景屢惹質疑。莫斯科近年多番攻擊梅熱勒與「白頭盔」，稱該組織是西方情報機關的計劃之一，旨在損害敘利亞巴沙爾政權，甚至指控他與蓋達組織有關。俄羅斯外交部發言人上周五（8日）就稱梅熱勒是前英國軍情六處（MI6）特工，梅熱勒多次否認指控。

帶領「白頭盔」領導委員會的薩利赫（Raed al-Saleh）表示，梅熱勒及其他同事因指控而面對嚴重壓力，又說：「梅熱勒是偉大而具影響力的人，這對我們而言是巨大損失。」

（金融時報/衛報）

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