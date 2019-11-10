蘋果卡信用額被指性別歧視　發卡行高盛：演算不基於性別等因素 (19:12)

科企Basecamp的創辦人漢松（David Heinemeier Hansson）上周四在Twitter指，他的蘋果信用卡信貸額是妻子的20倍。他沒有透露夫婦的收入相關資料，但他稱兩人聯合報稅，妻子信用評分亦較高。不少人稱有同樣遭遇。Apple聯合創辦人之一沃茲尼亞克（Steve Wozniak）稱，自己的信用額為妻子10倍，但兩人沒有分開的銀行戶口或資產。

漢松透露，事件鬧大後，高盛沒有要求任何文件證明就立即提高了其妻的信貸額，但他認為要解釋演算法是否有問題，「高盛和蘋果把信用評估交給一個黑箱，雖然沒有性別歧視意圖，但卻是性別歧視結果」。高盛發言人則稱，信貸決定基於客戶信用度，並不基於種族、性別、性傾向等其他為法律禁止的因素。

紐約州金融服務廳發言人稱會調查事件有否違反紐約法例，確保所有消費者不論性別都獲平等對待。

（彭博社）

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