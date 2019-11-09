美疾控中心研究：電子煙損肺個案　醋酸鹽維他命E料禍首 (19:38)

美國疾病控制與預防中心（CDC）發表研究報告，指出該國近期大量因吸食電子煙而肺部損傷甚至死亡個案的致病原因，與醋酸鹽維他命E有直接關聯。
CDC首席副主任舒哈特（Anne Schuchet）昨（8日）稱，醋酸鹽維他命E（vitamin E acetate）是「極可能的罪魁禍首」。她說，從10州採集的29個受害人肺組織樣本，皆發現這種物質：「這新發現很重要。我們首次在生物樣本發現了潛在的、令人關注的毒素。這些發現提供了醋酸鹽維他命E在肺部主要損傷部位的直接證據。到目前為止，測試未驗出其他潛在毒素。」但她表示，尚需要更多研究才能確定。
醋酸鹽維他命E是一種黏性糖漿，存在於許多食品中，也用於補充劑、化妝品和護膚霜。一般口服或塗抹並無害，吸入則會干擾肺功能。不過，有非法電子煙產品使用醋酸鹽維他命E，作為大麻活性成分四氫大麻酚（THC）的增稠劑。
美國全國累計錄得2051宗確診並懷疑涉及電子煙的肺損傷個案，有39人死亡。檢測發現，近85％患者有使用含有THC的產品。《發病率和死亡率周報》上周五（8日）發表的CDC分析報告指出，28名患者樣本之中，有23人的樣本驗出THC，但當中3人聲稱沒有使用過THC產品。
（路透社/法新社/彭博社）
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