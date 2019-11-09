美疾控中心研究：電子煙損肺個案　醋酸鹽維他命E料禍首 (19:38)

CDC首席副主任舒哈特（Anne Schuchet）昨（8日）稱，醋酸鹽維他命E（vitamin E acetate）是「極可能的罪魁禍首」。她說，從10州採集的29個受害人肺組織樣本，皆發現這種物質：「這新發現很重要。我們首次在生物樣本發現了潛在的、令人關注的毒素。這些發現提供了醋酸鹽維他命E在肺部主要損傷部位的直接證據。到目前為止，測試未驗出其他潛在毒素。」但她表示，尚需要更多研究才能確定。

醋酸鹽維他命E是一種黏性糖漿，存在於許多食品中，也用於補充劑、化妝品和護膚霜。一般口服或塗抹並無害，吸入則會干擾肺功能。不過，有非法電子煙產品使用醋酸鹽維他命E，作為大麻活性成分四氫大麻酚（THC）的增稠劑。

美國全國累計錄得2051宗確診並懷疑涉及電子煙的肺損傷個案，有39人死亡。檢測發現，近85％患者有使用含有THC的產品。《發病率和死亡率周報》上周五（8日）發表的CDC分析報告指出，28名患者樣本之中，有23人的樣本驗出THC，但當中3人聲稱沒有使用過THC產品。

（路透社/法新社/彭博社）

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