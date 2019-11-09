玻利維亞至少3市警察宣布叛變上街　總統譴責破壞法規 (18:26)

行政首都拉巴斯（La Paz）的警察周五與示威者一同遊行、握手及高叫反莫拉萊斯的口號，示威者對待警察的態度瞬間與前幾夜衝突時完全不同，有示威者圍着駐守總統府的警察高歌：「兄弟，警察，加入民眾一方。」

憲法司法首都蘇克雷（Sucre）和反對派陣營所在地聖克魯斯（Santa Cruz）的警察亦宣布仿效科恰班巴（Cochabamba）的警察叛變，聖克魯斯的警察穿上制服在警署屋頂揮動國旗。拉巴斯和東北部城市特立尼達（Trinidad）均有百多名示威者於警署外聚集，呼籲警察加入反政府行列。

反對派領袖Luis Fernando Camacho於Twitter發文表示，「我們的警察很偉大，感謝站在民眾的一方，願主保佑你。」莫拉萊斯於Twitter發文譴責警察叛變，批評是破壞法規，他呼籲民眾守護民主及憲法。

國防部長Javier Zavaleta表示，目前不會對叛變的警察採取軍事行動，亦不會派軍隊對付成千上萬上街的民眾。內政部長羅梅羅（Carlos Romero）在電視講話中說，正採取應對政變的策略，表示可展開對話，解決繼續升級的政治危機。

科恰班巴的反政府示威者周三（6日）與莫拉萊斯的支持者衝突，一名20歲學生死亡，為上月20日大選出現爭議並引發示威後，第三名於示威衝突中死亡的人。

（衛報/法新社）

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