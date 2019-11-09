法國文化部官員飲品落利尿劑　逼女求職者當面小便被控 (14:54)

法國《解放報》報道，被控的克里斯蒂安（Christian N.）在文化部擔任人力資源部門主任，涉於2009年至2018年間，侵害超過200名女性的權益，大部是求職者。

《解放報》引述5名女子證詞報道，她們在面試期間，克里斯蒂安端上茶或咖啡，然後帶她們到巴黎文化部附近散步，其間她們想如廁時，克里斯蒂安便帶她們到塞納河畔，在橋下小便，同時用外套幫她們擋住，避免被其他人看到。一名女子說：「我幾乎在他的腳下如廁，我感到羞恥。」另有女子因此患上尿道炎入院。最終因有女子發現克里斯蒂安用手機在枱下偷拍自己雙腳，告知對方的上司而揭發事件。

警方調查發現，克里斯蒂安在受害女子的飲料中加了強效利尿劑，並在他的電腦中發現一份他鎖定的超過200名女性清單，還有照片及描述女性在他面前小便的情形。克里斯蒂安於2018年10月被文化部停職，3個月後被解僱。文化部表示，一得知該官員的行為，便開始對其進行紀律處分，但《解放報》引述兩名女子稱，她們曾作出投訴但不獲理會。

（BBC/法新社）

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