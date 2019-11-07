涉替沙特當間諜取異見者帳戶資料　Twitter前兩員工遭美國起訴 (15:55)

被控的兩名前Twitter員工分別為沙特公民阿薩巴哈（Ali Alzabarah）及美國公民阿布阿莫（Ahmad Abouammo），另一沙特公民阿穆塔里（Ahmed Almutairi）也被控從事間諜活動，他涉擔任上述兩名Twitter前員工與沙特政府之間的中間人。

起訴書指出，這兩名Twitter前員工與一名沙特官員自2014年起開始聯繫，該官員在一個由沙特王室擁有的慈善組織內任「秘書長」，據消息人士稱，該組織屬於沙特王儲穆罕默德的MiSK基金。

阿薩巴哈於2013年加入Twitter任工程師，一直晉升，達到可獲取用戶電話號碼及IP位址的職級。《紐約時報》引述兩名知情人士稱，2015年阿薩巴哈受沙特官員委託，查看超過6000個Twitter用戶資料，其中一個是沙特異見人士阿卜杜勒阿齊兹（Omar Abdulaziz），他是去年被殺的沙特異見記者卡舒吉的密友。Twitter其後得悉阿薩巴哈涉違反用戶安全問題，要求他放假，他於2015年12月離職。他最後返回沙特，加入MiSK基金。

阿布阿莫曾任Twitter傳媒合作伙伴經理，其職級亦可查看Twitter用戶的電郵地址及電話號碼等資料。他於2014年與一名沙特官員會面後，便開始非法存取用戶數據，其中一名用戶是著名沙特王室批評者，他在Twitter擁有100萬追隨者。起訴書指出，阿布阿莫獲得沙特政府至少30萬美元報酬。他於2015年5月離職，但仍把沙特官員的要求轉達給同事。他周二在西雅圖被捕。

擔任中間人的阿穆塔里曾替沙特王室工作，起訴書指出，他協助阿薩巴哈和阿布阿莫把竊取資料交給沙特政府。阿薩巴哈和阿布阿莫獲現金、昂貴手表等報酬。

Twitter發聲明表示，意識到不良分子會千方百計破壞Twitter服務，明白用家在Twitter上分享觀點或向當權者問責時，面對巨大風險，強調有適當工具保障用戶私隱。

（BBC/紐約時報/路透社）

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