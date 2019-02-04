波音前質控經理揭787夢幻客機氧氣系統存缺陷 (18:27)

巴奈特在波音工作了32年，直到2017年3月「因健康理由」退休。從2010年開始，他在波音公司位於南卡羅萊納州北查爾斯頓的工廠擔任質控經理。

巴奈特稱，早於2016已得知緊急氧氣系統有問題。他安排波音自己的研發部門做模擬測試，結果在300個系統中有75個失靈，失敗率達25%。巴奈特稱，準備進一步調查時遭管理層阻撓。他於2017年向聯邦航空管理局（FAA）投訴，對方回覆波音已在處理，因此不受理。巴奈特又表示，公司急於生產以應付需求，有工人至少一次在一名高級經理知情下，把質量不合格的部件安裝到飛機上。

波音承認，在2017年發現從供應商收到的氧氣瓶中有部分未能正常運作，但已被移除，因此沒有任何有缺陷的氧氣瓶被安裝在飛機上。波音同時指出，機上每個乘客氧氣系統在交付前都經過多次測試，以確保運作正常。

57歲的巴奈特正對波音採取法律行動，指控波音因為他指出的問題而詆譭其人格，導致他要提早退休。該公司回應稱，他是「自願」退休的。

（BBC）

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