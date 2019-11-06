1.1萬科學家警告地球面對「氣候緊急狀態」　籲6方面採行動解決 (15:06)

一份獲1.1萬名科學家背書的研究，周二發表在《生物科學》（BioScience）期刊，當中綜合了40年間的數據，指出各政府未能解決危機。這些數據指標包括人類和動物增長數目、人均肉類產量、全球樹木覆蓋率減少、化石燃料消耗等。研究員指出，總括來說，大部分的指標變化都朝着錯誤方向發展，並加劇氣候緊急情况。

研究報告主要作者、悉尼大學的紐瑟姆（Thomas Newsome）博士說：「緊急情况意味若我們不採取行動，或不透過減排、減少牲畜產量、土地開墾、化石燃料消耗來應對氣候變化，其影響可能比我們迄今經歷的更為嚴重。這意味地球上有些地區將不適合人類居住。」科學家們指出，氣候危機已到來到，且加劇速度超過大部分科學家所預期。

研究員呼籲人們從6方面立即採取行動解決氣候危機：

能源：更有效使用能源，徵收高昂碳排放稅，令人們減少使用化石燃料。

污染物：包括甲烷、氫氟烴及煤灰。研究員指出，限制這些污染物能在未來數十年把短期暖化趨勢減少50%。

大自然：停止土地開墾，重新種植森林及紅樹林以吸收二氧化碳。

食物：多吃植物少吃肉，並減少浪費食物。

經濟：將經濟目標從僅着眼GDP增長上轉移。

人口：穩定全球人口，目前人口正以每天20萬增長。

（BBC／衛報）

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