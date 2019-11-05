facebook換新商標　變更字體顏色區分不同服務 (22:22)

facebook這家公司目前除了經營社交網站，還有Instagram（IG）、WhatsApp、Messenger、虛擬實境等服務，並正發展虛擬貨幣使用的電子錢包。facebook營銷總監盧西奧（Antonio Lucio）表示，推出新商標是為了讓公眾更清楚來自facebook的產品。新商標改變了字體及以全大寫「FACEBOOK」呈現，將印在旗下「家族成員」服務上，字的顏色則根據各產品有不同，包括facebook app的藍色、代表Whatsapp的綠色、Instagram的代表色──紫色、紅色及橘色。新商標將於未來數周使用。

盧西奧表示，新商標「是一個更好的溝通方式，向使用facebook服務連結社群的個人或企業，更清楚展現我們的所有權結構」。

已宣布參加明年美國大選的民主黨參議員沃倫曾表示，facebook、亞馬遜、及Google這些科技巨企應該要分拆，沃倫今日在facebook發文說：「facebook能重塑他們想要的品牌，但他們無法隱藏其規模太大及太強大的事實，現在是時候分拆這些科技巨企。」

（BBC／法新社）

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