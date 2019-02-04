NASA探測器揭太陽系與星際空間交界處面紗 (20:06)

美國太空總署（NASA）42年前升空的探測器「旅行者2」號，首次傳回讓科學家不甚了解的星際空間數據，發現太陽系邊界的粒子活動十分活躍，邊界很明顯，與以往天文學家認為，當太陽的影響力在太陽系邊緣逐漸減弱時太陽風會慢慢褪去的情況有別。
NASA早前宣布，「旅行者2」號（Voyager 2）去年11月5日進入星際空間（Interstellar Space），是繼「旅行者1」號（Voyager 1）後進入星際空間的第2個人造物體。「旅行者2」號和「旅行者1」號先後在1977年8月和9月升空，原本目的只是執行5年任務，但最終一直運作至今。「旅行者1」號於2012年進入星際空間，早半個月出發的「旅行者2」號則於去年才進入。現時這兩個探測器正在穿越太陽系外的星際介質，即太陽系外星際空間廣大的寒冷地區。周一（4日）刊登在科學期刊《自然天文學》的5篇研究報告，為「旅行者2」號的探索提供重要資訊。
太陽系邊界（即太陽風最遠吹拂之處與星際空間開始的地帶）被稱為「太陽風層頂」（heliopause）。「旅行者2」號與「旅行者1」號同樣用不足一天就穿越太陽風層頂，證實該範圍十分薄。「旅行者2」號在穿越太陽風層頂時，其電漿波儀器偵測到那兒電漿（帶電粒子群）密度急遽上升20倍，就像兩種不同液體相互作用，並同時繼續偵測到來自太陽系的粒子向外擴散。
加州理工學院物理學家斯通（Edward Stone）說：「50年前人們以為在從太陽系進入星際空間時，太陽風會慢慢褪去，但實際上那兒有一條很明顯清晰的分界。」
（華爾街日報/法新社/路透社）
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