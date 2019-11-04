【逃犯條例】金融時報：星洲制定策略防異見者受港示威啟發 (20:30)

新加坡最遲於2021年舉行大選，勢成立國以來第2度由非李光耀家族成員執政。《金融時報》形容，新加坡正處於微妙的權力交接期，相較往常對異見更敏感，而香港過去5個月以來的反修例風波尤令新加坡的管治階層緊張。有不願透露身分的新加坡高級官員向《金融時報》稱，當局正制訂緊急應變計劃，以防一旦香港由反修例引發的民主運動啟發新加坡人會觸發不穩。官員說：「新加坡政府懼怕（terrified）類似的情况會在新加坡發生，正致力研究有何選項去減低風險。」新加坡內政部被問及是否正為任何仿傚香港的示威作準備時，稱「警方已準備好計劃去處理非法集結」。

新加坡政界對香港示威運動會否蔓延當地的戒懼，亦可見於9月耶魯—新加坡國立大學學院課程取消風波。當地一名經常批評執政黨人民行動黨（PAP）的劇作家薩阿特（Alfian Sa'at）早前於該校開辦名為「異見與抗爭在新加坡」的課程，內容圍繞政治示威，包括播放以香港眾志秘書長黃之鋒為主角的紀錄片，亦會討論公民抗命等議題。雖然薩阿特強調課程並非旨在訓練學生示威，但仍遭到批評。

教育部長王乙康在國會表明支持取消課程，認為學術自由不應誤用來推動政治目標，他說：「想像一下如果香港的示威與騷亂發生在新加坡，我們的國際聲譽將蕩然無存。」PAP前國會議員吳俊剛亦撰文指出，新加坡不需要香港的「顏色革命」，斥那是外國操控的結果。耶魯大學其後承認該課程未達到學術期望，亦因課程要求學生帶同示威標語前往新加坡唯一合法示威場所芳林公園「演說者之角」，恐令國際學生面臨被捕風險，認為取消課程做法合理。

在新加坡出生的香港浸會大學傳理學院教授兼副院長Cherian George向《金融時報》稱，PAP聲稱新加坡會爆發「香港式示威」的說法無端挑起不安，等同「散播恐慌」，令熱愛法治與秩序的新加坡人在即將到來的選舉投票意向趨向保守。

（金融時報）

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