首里城重建遇挑戰　難獲大量建材缺工匠人手 (16:35)

首里城二戰期間被美軍炸毁，1992年正殿重建完工，當時首里城設計負責人、現年71歲的一級建築師中本清擔憂，現時取得重建的木材很困難。中本指出，當年首里城的紅瓦屋頂因要承受得住強風和重力，用了100多根直徑1.5米以上、長約10米且耐濕氣的堅硬木材，雖然這些木材在日本國內可找到，但因為沒有獲得當地許可無法採伐，後來用了台灣檜木。中本擔心說：「設計圖還留着，若是準備好費用及建築材料是有可能重建的。不過，現在的環境保護意識也比之前要高，不知道能否取得相關材料。」光是首里城的正殿，當年就用了約5.5萬片紅瓦，整體共用了22萬片。

除了建材，工匠人手也是一大難題。沖繩縣琉球赤瓦漆喰施工協同組合（類似合作社）的57歲副理事長神里善表示，隨着工匠年紀老邁，人手正減少，未必能肩負起重建重任。首里城1992年竣工時，縣內約有50名鋪設屋瓦的工匠，《朝日新聞》報道，據了解現在只剩下當時的一半而已。

那霸市政府為重建首里城，上周五（1日）起發起網上眾籌，短短幾天已有逾1.4萬人捐出超過2.05億日圓（約1480萬港元），已達到最初設下的目標金額。那霸市市長城間幹子表示，會繼續接受捐款，因預計重建費用龐大。

（朝日新聞／日本時報）

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