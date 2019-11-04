《紐時》揭「吹波仔」機準確度參差　部分高估酒精濃度四成 (14:42)

《紐時》檢視過數以萬計法庭紀錄、公司報告、機密電郵和合約，並訪問了超過100名律師、科學家和警員等，發現這些「吹波仔」檢測儀準確度十分參差，很視乎警方如何保養和有沒有定期校正，部分儀器會高估酒精水平達四成。另外，技術專家發現「吹波仔」儀器軟件設計有問題，亦有個別州份選了連自己的專家也不信任的儀器，亦沒啟動確保測試準確度的保障措施。

測試結果被質疑 真正醉駕者逃法網

報道稱，賓夕法尼亞州一名縣級法官早前質疑該州的呼氣測試是否可靠後，地方警方停止再作酒精測試。佛州一批法官亦形容該州的呼氣測試儀有「嚴重而持續的不正常」情況。麻省和新澤西州過去12個月有3萬宗醉駕個案被法庭裁定無效，原因是人為失誤和政府監管鬆懈。

不過，「吹波仔」測試被質疑後，真正醉駕者可能乘機逃離法網。報道稱，麻省一些被判無罪的駕駛者，之前已有醉駕前科，有些個案是駕駛者邊駕駛邊嘔吐、汽車駕得左搖右擺，明顯精神不穩，也有人本身已經停牌，但都因「吹波仔」機被指不準確而全部獲釋。

（紐約時報）

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