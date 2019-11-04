麥當勞總裁與下屬拍拖被解僱 (13:43)

伊斯特布魯克向員工發電郵，承認與一名下屬發生戀情，犯了錯誤，「考慮到公司的價值觀，我同意董事局的決定，現在是時候我要往前走」。麥當勞政策禁止管理層人員與下屬拍拖。董事局經檢視後，上周五（1日）投票通過開除伊斯特布魯克，周一將會公布其離職補償金，並已委任現任美國麥當勞總裁肯普辛斯基（Chris Kempczinski）接替伊斯特布魯克。肯普辛斯基感謝伊斯特布魯克的貢獻，形容他是耐心而樂於助人的導師。

52歲的伊斯特布魯克在英國沃特福德（Watford）出生，1993年加入麥當勞在倫敦擔任經理，2006年接掌英國地區業務，之後成為北歐業務主管，2011年離開麥當勞，之後在Pizza Express、Wagamama擔任過總裁。2013年回歸麥當勞，2015年接任總裁。

伊斯特布雷克在任期間推動改革，使用更好食材及改變菜單，並改建店舖等，備受好評。他任內，公司股價上升了一倍。伊斯特布魯克已經離婚，育有3名子女。

（BBC／衛報）

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