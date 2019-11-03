港人美國白宮前集會　促參議院通過《香港人權與民主法案》 (17:09)

集會由港人發起的組織「DC4HK」主辦，現場佈滿寫上「USA supports HK」（美國支持香港）便利貼字句，又設告示板展示香港警察以暴力對待示威者的照片；集會期間與會者齊聲高唱《願榮光歸香港》，自發摺紙鶴、燃點燭光。

「DC4HK」成員黃逸昇接受中央社訪問時說，香港反修例示威踏入第5個月，北京、港府及警察的打壓力道愈來愈大，亦愈來愈暴力，希望美國可以與香港站在一起，為港人的正義及所爭取的價值觀一起戰鬥。

在美港人成立的「香港民主會」（HKDC）委員會主席吳諾勳表示，美國眾議院已通過《香港人權與民主法案》，呼籲當地民眾聯繫有關州參議員投票支持，「我們需要他們全部人的支持，是現在就需要，不是明天。」

（美國之音／中央社）

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