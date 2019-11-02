美民主黨總統熱門沃倫公布醫保政綱　外界批不切實際增庫房負擔 (23:03)

美國民主黨總統提名戰熱門參選人沃倫（Elizabeth Warren）周五（1日）公布備受關注的醫保政綱，聲言「全民醫保」（Medicare for all）大改革所需的20.5萬億美元（約160萬億港元）資金，將會從商界和富裕階層徵收，中產階層毋須加稅。但外界隨即質疑其方案不切實際，勢為庫房帶來巨大重擔，亦幾乎不可能獲國會通過。
沃倫聲言，她將會把針對身家達10億美元富豪（即所謂「最富有的1%」）的富人稅稅率由原先倡議的3%增加到6%，同時提高企業稅、開徵股票交易稅、通過移民改革增加收入（例如將無證移民轉變成合法納稅人）和打擊逃稅行徑。這位麻省聯邦參議員稱，新方案會將醫保必要的供款基本上全數轉移到由聯邦政府負擔。
另外，選情欠佳的得州前眾議員奧羅克（Beto O'Rourke）則宣布退出民主黨總統提名戰。奧羅克去年在中期選舉出戰得州參議員表現出色，幾乎將共和黨克魯茲（Ted Cruz）拉下馬，有民主黨高層希望奧羅克再戰克魯茲，但據報他打算明年大選時不角逐任何職位。總統特朗普其後諷刺他「像條狗般退選」，令人聯想他形容極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）領袖巴格達迪「像條狗般死去」之語。
（紐約時報/BBC）
其他報道：江蘇1.4億元豪宅被指違規建築遭拆除 屋主稱自願拆 家人痛哭