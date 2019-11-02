頻引發地震惹憂慮　英叫停水力壓裂法開採頁岩油氣 (21:26)

水力壓裂法的原理是將水、砂及化學物質混合而成的液體，經地面高壓注入地底，從而壓裂頁岩層並釋放當中的天然氣或原油。目前英國在多地發現頁岩氣儲藏點，尤以英格蘭北部為主，這項技術令能源公司得以開採原本難以觸及的天然氣和原油，有助滿足英國的能源需求，惟一直惹來安全隱憂。

在2011年，唯一獲許可執行水力壓裂工程的能源公司Cuadrilla因觸發輕微地震，當局隨即收緊監管，規定若地震強度超過0.5級，就必須立即暫停工程。該公司去年11月進行同類工程時再觸發地震，導致須於4日內兩度停工，再次引起各界關注水力壓裂法的安全問題。

英國石油及天然氣監管部門（OGA）就此進行調查並於日前發表報告，警告無法預測水力壓裂引發的地震威力。商務及能源大臣利雅華（Andrea Leadsom）表示，報告清晰顯示不能排除水力壓裂工程可能對鄰近居民造成「不可接受」的後果，故此應立即停止在英格蘭採用該技術，直至有令人信服的新證據證明該技術安全之前，當局將不會同意恢復。

（衛報/BBC）

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