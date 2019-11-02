英警相信冷凍貨櫃死者全是越南人　越南外交部︰人道慘劇 (19:39)

10月23日，埃塞克斯郡一個冷藏貨櫃內發現31男8女死者，當局現相信死者主要來自越南中部的河靜省（Ha Tinh）和義安省（Nghe An）。越南外交部昨日發表聲明表示，越南駐英大使館獲埃塞克斯警方通知，貨車死者都是身分未明的越南公民，越南將密切配合英方確認死者身分。越南強烈譴責人蛇販運活動，並且呼籲各國協助打擊人蛇販運勾當。兩國官方正合作向可能的遺屬採集DNA樣本，以便核對死者身分。

越南警方周五（1日）在河靜省拘捕兩名涉嫌負責聯絡的涉案疑犯。同日，愛爾蘭拘捕一名23歲涉案北愛爾蘭人，準備引渡他去英國。該男子負責駕駛運送涉事凍櫃到比利時澤布呂赫（Zeebrugge），被控39項誤殺、販運人口及違反移民法。英國警方同日也通緝涉嫌誤殺、販運人口的兩名北愛爾蘭兄弟。英國此前已落案起訴報案的一名25歲北愛爾蘭凍櫃車司機誤殺、洗錢和串謀協助非法移民。另有3人被捕但獲准保釋。

（路透社/法新灶）

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