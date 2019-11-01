西班牙5男脫輪姦罪　法庭指14歲事主昏迷無反抗 (22:35)

事發於2016年10月，5名被告與事主在巴塞隆拿西北部曼雷薩鎮（Manresa）一座廢棄工廠參加派對，其間事主服用酒精和藥物後失去知覺，5名被告之後輪姦事主。事主稱對案發情況只有少許印象，但記得其中一名被告曾揮動一支槍；事主內褲上驗出其中一名被告的DNA，但全部被告否認指控。

巴塞隆拿法庭周四裁決，稱被告性侵未成年且無助的事主，罪行極其嚴重且污辱事主，惟由於事主當時昏迷，法庭無法確定她是接受還是抗拒與被告的性關係，因而無法斷言被告犯案時有無使用暴力或威嚇事主。5名被告因而只被裁定較輕微的性侵罪成，分別被判囚10至12年；事主則可獲1.2萬歐元（約10.5萬港元）賠償。

巴塞隆拿市長歌琉（Ada Colau）批評法庭裁決令人髮指（outrageous），強調被告行為「就是強姦」。有民眾呼籲於當地時間周六（2日）下午遊行，抗議法庭裁決。

（CNN/BBC）

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