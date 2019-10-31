巴西傳媒公司指控涉市議員被殺案　總統哭訴否認　威脅不續廣播牌 (22:50)

Rede Globo周二（29日）報道去年3月里約熱內盧市議員弗蘭科（Marielle Franco）遭槍殺案，指出案發前數小時，涉案槍手曾以訪客身分，進入當時正競選總統的博索納羅所住屋苑，與另一名疑犯會合後行兇。當局周三（30日）否認博索納羅涉案，澄清只是其中一名疑犯住在該屋苑。

博索納羅於當地時間今日凌晨4時，在利雅得下榻的酒店發表長約20分鐘的影片否認涉案，強調「沒有任何理由要殺害里約的任何人」，斥Rede Globo與其政敵、里約州長威策爾合謀傷害他與家人，旨在令他無法在2022年大選連任，做法「無賴、卑鄙」。他威脅在2022年不再讓Rede Globo續牌，「你最好祈求我到那時候已死去」。博索納羅一度情緒激動落淚，稱作為總統「不應失去理智」，但承認「已到極限」。

博索納羅在發布新影片前數小時，剛就批評最高法院、傳媒及反對派是「攻擊獅子（指博索納羅）的土狼」而致歉。Rede Globo廣播觸及巴西半數人口，公司發表聲明，為博索納羅的評論感遺憾，稱讓巴西公眾知情是要務，又稱過往一直符合領取廣播牌照的條件。

（路透社/金融時報）

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