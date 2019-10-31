沖繩首里城焚11小時救熄　正殿南北殿等7建築全燒毁【短片】 (16:30)

【08:14】位於日本沖繩縣那霸市的世界文化遺產「首里城」，今日（31日）凌晨發生大火，正殿、北殿和南殿幾乎全被燒毁，火勢繼續延燒至其他建築物。消防接報到場灌救，至今早仍未完全救熄。暫未有傷亡報告。

日本放送協會（NHK）報道，那霸市消防局當地時間2時41分接獲通報稱，首里城發生火災，當局派出超過15架消防車趕赴現場撲救，惟火勢一發不可收拾，截至今早，火勢仍未完全撲滅。

首里城周日（27日）起舉辦重現琉球王國時代儀式的「首里城祭」活動，警方表示，各項籌備工作原定進行至31日凌晨。

首里城公園網站顯示，首里城正殿是琉球王國最大的木造建築物，又稱百浦添御殿，是琉球王國統治的象徵，也是首里城最主要的建築物。

首里城約500年前由琉球王朝建造，在1945年二戰沖繩之戰期間被摧毁，1958年被指定為國寶，並於1992年重建，2000年獲聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

（綜合報道）

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