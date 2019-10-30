研究：小行星或彗星撞擊地球　致1.28萬年前長毛象劍齒虎滅絕 (20:50)

「新仙女木期」取名自歐洲北部的仙女木屬植物，該物種原本生長於寒帶地區，惟科學家發現在新仙女木期時，低緯度地區亦出現其花粉，可見當時全球氣溫驟降導致該植物向南方生長。這段時期除了導致逾35種大型動物滅絕，人口亦出現下降。科學家相信撞擊亦造成大規模的野火肆虐，產生大量濃煙阻擋陽光。

上周二（22日）刊登於《科學報告》期刊的研究顯示，美國研究團隊到南卡羅萊納州的湖泊下採集沉積物岩芯樣本，並追溯其形成的年代，最終在約1.28萬年前的樣本中，發現大量鉑及相信由野火造成的煙灰。其他研究亦曾在歐洲、西亞、智利、南非及北美等地有類似發現。撰寫報告的南卡羅萊納大學考古學家莫勒（Christopher Moore）指出，科學家最初以為事件只發生在北美，但綜合各地的研究後，可見事件覆蓋的規模或達至全球。他又指出，除了撞擊及野火外，人類過度捕獵和氣候變化亦是造成物種在該時期滅絕的原因。

過去有科學家提出另一套理論，估計是北部的冰川融化，釋放大量冷水流入北大西洋，進而影響環流並導致全球降溫；主張外星物體撞擊地球假設的人則認為，這一連串影響是在地球受撞擊後發生。

（CNN）

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