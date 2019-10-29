涉身心虐待男友慫恿自殺　韓女留學生在美被控過失殺人 (19:15)

被告是21歲的韓國人劉映詠（Inyoung You），就讀波士頓學院經濟學系。麻省薩福克縣檢控處周一（28日）發聲明，指她跟來自新澤西州的同校22歲生物系學生烏爾圖拉（Alexander Urtula）交往的18個月內，頻頻以「身體、言論和精神虐待」男友，而且變本加厲。結果今年5月20日早上8時半左右，烏爾圖拉在即將行畢業禮之前數小時跳樓自殺，劉女當時用個人手機追蹤到受害人的所在並且在場。

檢控聲明說，劉女慣用自我傷害或威脅自殘的方式，促使男友與朋友、家人疏離，操控他的精神和情緒。她明知男友情緒低落和有輕生念頭，還慫恿他了結生命。

在事發前兩個月間的逾7.5萬則雙方交換短訊中，劉女叫男友「殺了他自己」或「去死」的短訊有逾4.7萬則，又稱他的家人和世界要是沒有他會更美好。警方調查顯示，死者生前數天至數小時間，「這種虐待變得愈來愈頻密，愈來愈強力，且愈來愈不留情面」。

劉映詠原定明年5月畢業，但於今年8月退學回韓。檢控官對她自動投案的可能表示「審慎樂觀」。

（路透社/CNN）

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