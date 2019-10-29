特朗普：巴格達迪「頭號接班人」遭美軍殺死 (21:54)

敘利亞庫族民兵：美確認巴格達迪身分 靠庫族臥底偷走內褲

【15:54】美國總統特朗普周日（27日）宣布，極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）領袖巴格達迪在美軍突襲行動期間，引爆炸彈背心身亡，並經DNA測試核實其身分。由庫爾德族民兵主導的反ISIS軍事同盟「敘利亞民主力量」（SDF）周一（28日）透露，美軍能確認巴格達迪身分，全靠庫族臥底之前成功偷走巴格達迪的內褲。

SDF高級顧問坎恩（Polat Can）在Twitter披露美軍突襲前的情報工作細節，稱自今年5月15日起SDF與美國中情局（CIA）合作，緊密追蹤和監視巴格達迪，雖然他經常更換住處，但SDF情報人員仍能接觸巴格達迪，並取得其內褲，以便進行DNA鑑定，確定是他本人。

坎恩又說，美軍在敘利亞西北部伊德利卜省突襲成功，是由於SDF提供的情報，「我們的情報包括傳送坐標、指揮空投、參與行動直至最後一分鐘，促成行動的成功」。

特朗普周日宣布巴格達迪身亡時，稱敘利亞庫族民兵為行動提供了一些有用的資料，但並未進一步說明細節。美國三名官員向路透社稱，巴格達迪上周六在美軍行動中身亡後，已為其遺體舉行海葬，並根據伊斯蘭習俗進行宗教儀式。

特朗普讚軍犬做得好

另外，特朗普周日宣布巴格達迪死訊時，提到一隻美軍軍犬參與突擊行動，追趕巴格達迪至窮途，勇戰受傷。特朗普周一在Twitter發布這隻軍犬的照片，讚牠做得好。

（路透社）

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