【英國脫歐】工黨轉軚支持　約翰遜12月提前大選法案勢通過 (21:33)

約翰遜希望通過提前大選，恢復執政保守黨在下議院的多數議席，從而能夠通過脫歐協議，打破僵局。他周一在國會動議，第三次要求提前舉行大選，但未獲三分二議員支持，他今日提大選法案希望闖關成功。工黨黨魁郝爾在國會開會前表示，由於歐盟周一同意彈性延後英國脫歐3個月，其黨要求必須排除無協議脫歐才能大選的條件「已經達成」，故將支持提早大選。他表示，工黨準備開始最具雄心及激進的選舉工程，盼能為國家帶來真正改變。

蘇格蘭民族黨（SNP）和自由民主黨同意提前大選，不過希望大選日期定在12月9日，確保約翰遜不會在國會倉卒通過脫歐協議。

【09:20】歐盟答應英國申請延遲脫歐要求。英國首相約翰遜為突破確認脫歐協議僵局，動議12月12日提前大選，英國下議院在當地時間周一晚（28日）投票，299票贊成，70票反對，未有通過三分之二議員434票門檻否決約翰遜的動議。約翰遜要求提前大選的動議3度遭到國會否決。

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約翰遜希望在12月12日大選，他在投票前表示，工黨現在「已經沒有藉口」拒絕提前大選。不過，由於提前大選動議沒有綁定大選日期，工黨黨魁科爾賓（Jeremy Corbyn）不信任約翰遜會遵守這個日期，指示黨籍議員棄權不投票。

約翰遜在表決結果出爐後表示，政府稍後將提出法案，繼續推動12月12日舉行大選。他說，不能再任由僵局持續下去，下議院不能再挾持國家，稱有良好的新版脫歐協議，是時候予選民表態。

（法新社/路透社）

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