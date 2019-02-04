美媒：巴格達迪生前欽點接班人　薩達姆時期軍官任ISIS新領袖 (21:39)

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英國傳媒早前已報道，巴格達迪去年在空襲中受傷，且患有糖尿病及高血壓。《新聞周刊》昨引述情報官員報道，今年8月巴格達任命卡達什負責ISIS的「穆斯林事務」。該官員說稱，巴格達迪只是象徵領袖，已不再參與組織任何日常運作。

外界對卡達什所知甚少，他曾在伊拉克前總統薩達姆政府出任軍官，2003年因與蓋達組織有聯繫，美軍將他與巴格達迪囚禁在伊拉克巴士拉監獄內，兩人因而認識。

高級助手被捕 泄露巴格達迪行蹤

此外，路透社引述伊拉克兩名安全官員透露，伊拉克情報團隊長期追查巴格達迪下落，至去年2月才取得突破，原因是巴格達迪的高級助手透露他多年來如何逃過追捕的消息。報道稱，巴格達迪高級助手艾薩維（Ismael al-Ethawi）去年在土耳其被捕後被交予伊拉克，他告訴官員，巴格達迪為避免泄露行蹤，有時會與其指揮官在載滿蔬菜的小型巴士上舉行戰略會談。伊拉克安全官員稱，艾薩維給了他們相關5人的資料，包括巴格達迪與這些人在敘利亞會面的不同地點。

（新聞周刊／英國每日電訊報／路透社）

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