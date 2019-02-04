【英國脫歐】BBC：歐盟將批准英國脫歐限期延長至明年1月31日 (14:46)

英國廣播公司（BBC）報道，歐盟27個成員國駐布魯塞爾大使將看到延期的草案文本，包括給予英國幾個可能脫歐日期：11月30日、12月31日或1月31日，且未來不得就脫歐協議重新談判。法新社引述消息人士表示，若英國首相約翰能讓國會早些通過他的脫歐協議，英國可在11月30日或12月31日脫歐，毋須等到明年1月。英國國會上周迫使約翰遜向歐盟申請延期，歐盟成員國基本同意，但未確定延長多久。若歐盟成員國一致同意延長3個月，約翰遜在國會通過的避免無協議歐脫的法侓條文下必須接受。

約翰遜今日將向下議院提出動議，要求提前12月12日舉行大選，這需要三分之二議員支持才能通過。自民黨和蘇格蘭民族黨亦將提案，只要英國獲延後3個月脫歐，他們會提出在12月9日舉行大選。根據法例，國會須於選前25個工作日解散，兩黨此舉被視為旨在迫使約翰遜在大選後，才可把歐脫協議交國會辯論。唐寧街消息表示，若政府提前大選動議未獲通過，將「考慮所有選項」。

（BBC／法新社）

相關報道：歐盟同意英國押後脫歐