美國加州山火持續　州長宣布緊急狀態　18萬居民撤離 (13:55)

被稱為「金凱德大火」（Kincade Fire）的索諾馬縣大火，於上周三（23日）起發生，因當地強風每小時高達145公里致火勢迅速蔓延，為加州今年最具破壞性的大火。紐森周日宣布加州進入緊急狀態，他稱因「前所未有」的強風增加火勢蔓延的風險，並說當局已動用所有資源滅火。

火勢範圍逾1.2萬公頃，79棟建築物被燒毁，包括建於1869年、著名的「Soda Rock」釀酒廠，周日有超過3000名消防員與大火搏鬥，至周日晚上僅一成火勢受控。聖塔羅莎市有至少兩間醫院病人須撤離及轉院，旅遊小鎮希爾茲堡（Healdsburg）的民眾上周六（26日）亦被下令撤離，只餘國民警衛隊在該巡邏。

洛杉磯亦發生被稱為Tick Fire的大火，當地消防局表示，在聖塔克拉利塔（Santa Clarita）附近有65%火勢受控。太平洋瓦電公司（PG&E）上周六截斷加州38個縣約94萬人的電力供應，以避免電氣事故引起火災，預料今日將恢復供電。

美國國家氣象局發言人表示，預料火勢於周一至二（28日及29日）會受控，但周二晚至周三（30日）將有北風吹至，或會影響火勢。有消防員警告，若大火向西蔓延靠近太平洋海岸線的101號州際公路一帶，或會有災難性影響，該處自1940年來並無發生過大火。

（路透社/法新社/中央廣播電台）

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