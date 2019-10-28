阿根廷總統大選　反對派首輪獲近四成八選票勝出 (12:58)

在統計完接近94%選票後，在野黨「全民陣線」候選人費爾南德斯與前總統克里斯蒂娜（Cristina Fernandez de Kirchner）組成的競選組合獲得近48%的選票，現任總統馬克里得票率為40.6%。根據憲法，總統候選人只要在第一輪獲得超過45%選票，或者獲得超過40%選票而比第二高者多10個百分點，即可直接獲勝。

費爾南德斯在勝選後說，「這是阿根廷偉大的一天」，但亦承認前路不易走。馬克里承認敗選後表示，會做好過渡和交接。

費爾南德斯勝選也標誌着他的副手人選克里斯蒂娜東山再起，也讓這個拉丁美洲第三大經濟體重回左派執政。克里斯蒂娜有「現代貝隆夫人」之稱，在位時推行民粹主義政策。馬克里在位期間未能推動身為拉美第三大經濟體的阿根廷經濟向上，貧窮率和失業率上升，令他支持度大跌。

（法新社）

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