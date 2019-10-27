智利百萬人上街翌日　總統宣布將大幅改組內閣回應訴求 (17:02)

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皮涅拉在總統府向全國發表電視講話，稱他已要求內閣總辭，以便籌組新政府，回應民眾的新訴求，又說若情況許可，可能會在周日（27日）撤銷備受爭議的國家緊急狀態令。

皮涅拉說︰「我們置身於新的現實中，智利已經與一周前不一樣。」皮涅拉承諾縮小社會不平等，希望平息撼動這個南美國家的大型示威。他並無宣布改組內閣的細節，也沒說何時改組。據路透社取得的文件顯示，皮涅拉考慮撤換內政、國防、經濟、交通和環境部等至少9名部長。

軍方上周六也宣布，即日解除宵禁令。在首都聖地牙哥和全國各地，當日只有零星示威。下午部署在聖地牙哥的軍力明顯減少。約100名示威者在總統府前聚集，當局發射水炮驅散。

聖地牙哥智庫Espacio Publico政治分析員Lucia Dammert指出，皮涅拉宣布內閣改組是想「爭取時間」，但智利人民不會再多等下去。有學者表示，皮涅拉是因為陷於困境才改組內閣，此舉雖有幫助，但並非解決問題的辦法。

（法新社／中央社）

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