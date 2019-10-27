【非洲豬瘟】馬尼拉加強防疫　截獲兩貨櫃不實申報進口中國肉品 (17:39)

農業部表示，該兩個冷凍貨櫃裝有豬肉、港式點心、水餃、北京烤鴨、醃雞翼、雞柳、冰鮮魷魚圈、急凍帶子等肉品。

菲律賓農業部長William Dar指出，進口商謊報貨品為番茄醬和米粉，把貨品放在零下18度的冷凍貨櫃中，被海關發現實際貨物與申報資料不符。進口商是位於馬尼拉市唐人街Binondo的Jeniti國際貿易公司。

截至本月18日，菲律賓農業部在多個省份發現非洲豬瘟疫情，包括Pampanga、Pangasinan、Nueva Ecija、與馬尼拉都會區接壤的Rizal、Bulacan和Cavite。

自中國去年8月爆發疫情，亞洲多國受波及，包括菲律賓。菲國去年底已禁止進口、批發及銷售來自爆發疫情國家的豬肉產品，當局指出，今年8月至今已撲殺逾62000隻豬。受疫情影響，菲律賓養豬業每月損失10億披索（約1.5億港元）。

（中央社／The Philippine Star）

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