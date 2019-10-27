英凍櫃人蛇案司機被控39項誤殺罪　越南總理下令查公民偷渡 (13:09)

英國警方至今就案件拘捕5人。涉事貨車司機、25歲北愛爾蘭男子羅賓遜（Maurice Robinson）被警方落案起訴39項誤殺罪、串謀販運人口、協助非法移民和洗黑錢等。羅賓遜將於周一（28日）在法院提堂。

英國越南社群組織VietHome表示，自揭發案件以來已收到近20宗由家人報稱的失蹤個案，年齡介乎15至45歲，憂慮失蹤者或在今次事件中命喪黃泉。多個越南家庭表示，其親人在前往英國期間失蹤。

居住越南河靜省（Ha Tinh）的男子阮廷家（Nguyen Dinh Gia，譯音）向法新社表示，他兩周前收到兒子的電話，得知兒子計劃前往英國，希望在當地美甲店工作。他的兒子20歲，名叫阮廷良（Nguyen Dinh Luong，譯音），此前一直住在法國，他在電話中說，前往英國得花費1.1萬英鎊（約11萬港元）。阮廷家說，數天前接到一名越南男子的電話，告訴他其兒子在前往英國的途中死亡。他聽到這句話即跌倒在地，估計兒子可能是冷凍貨櫃車內的死者。

越南男子阮定徐（Nguyen Dinh Tu，譯音）也可能是其中一名罹難者，他的妻子泣訴，她數月前曾幫丈夫籌到1.1萬英鎊（約11萬港元），讓他從德國偷渡到英國，但卻在上周一（21日）與他失去聯繫，「我還有一大筆債務要還，現在已經沒有希望了，也沒有力氣去做其他事情」。阮定徐的父親說，身在英國的親友在電話告訴他，阮定徐應該就在貨櫃車上，親友本打算去接兒子，但沒有接到人，他一直也沒收到兒子的任何消息。

（近新社/路透社）

相關報道︰

英凍櫃人蛇39死 警邀越南助調查

櫃內滿門血掌印 部分人赤裸吐白沫

比利時涉事港口 僅1%貨櫃測X光