美國傳媒上周六(26日)報道,美軍在敘利亞擊斃極端組織「伊斯蘭國」(ISIS)領袖巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)。美國總統特朗普同日在Twitter發帖文,表示剛發生了很大的事(Something very big has just happened)。白宮發言人吉德利(Hogan Gidley)其後表示,特朗普將於美國時間周日(27日)早上(本港時間今晚)發表重要講話,但未透露詳情。